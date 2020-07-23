CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil ağırlama ve tören giderleri kapsamında yapılan hediyelik eşya harcamaları İBB Denetim Komisyonu Raporu'nda ortaya çıktı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hediyelik eşya alımında ilk 6 ayı ile kıyaslandığında yüzde 544 gibi yüksek bir artış kaydettiği tespit edildi.



1 MİLYON 61 BİN 784 LİRA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İBB Denetim Raporu'nda ilgili müdürlükler tarafından temin edilen verilere göre, 2019 yılı Haziran ayı dâhil 6 aylık dönem için hediyelik eşya harcaması tutarı 164 bin 821 bin lira olduğu öğrenildi. Haziran ayından sonraki 6 aylık dönem için hediyelik eşya harcaması tutarının 1 milyon 61 bin 784 lira olduğu ortaya çıktı. Raporda "Yapılan bu harcamaların tasarruf tedbirleri ve kamu kaynaklarının özenli ve verimli kullanılması anlayışından uzak olduğu açıktır" denildi. Bir yıl içerisinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun toplamda 1 milyon 226 bin 605 liralık hediyelik eşya alımı yaptığı öğrenildi.

622 BİN LİRA KAHVE FİNCANLARI ALINDI

Bununla birlikte aynı raporda, 26 Aralık 2019 tarihinde 2020 yılı yılbaşı hediyesi olarak çeşitli ürün alınması işi için belediye bütçesinden 622 bin 796 bin ödeme yapıldığı görüldüğü ifade edildi. Hediyelerin 6'lı Altın Çağ Türk Kahvesi Fincanı, Rotam İstanbul 2'li Türk Kahve Fincanı, Panoramik İstanbul 2'lik Türk Kahve Fincanı, Hilmi Şahenk Fotoğrafları ile bir zamanlar İstanbul kitabı vb. ürünlerden oluştuğu belirtildi.

SEL FELAKATİ İÇİN YEMEKLİ TOPLANTIDA 4 BİN 787 LİRA

17 Ağustos tarihinde meydana gelen Sel Felaketi'nde Hasar Gören Yerler İçin Durum Değerlendirmesi Yapmak Üzere Yemekli Toplantı yapıldığı, Kanaat Lokantası Üsküdar'daki yemek bedelinin 4 bin 787 bin lira olduğu belirtildi.

143 BİN 800 LİRALIK ALTIN ALINDI, BİR TANE BURMA BİLEZİK DE VAR

Ayrıca 29 Ağustos 2019 tarihinde 10.11 gr 1 adet Burma Bilezik, 45 adet tam altın, 30 adet yarım altın, 55 adet çeyrek altın olmak üzere toplam 131 altın alındığı ve bunlar için 5 bin 181 bin lirası ziynet altın işçilik bedeli olmak üzere toplam 143 bin 800 lira ödendiği ifade edildi.

AYRIMIN NEYE GÖRE YAPILDIĞI BELLİ DEĞİL

İBB Denetim Raporu'nda, "İBB Başkanı sıfatıyla katılmış olunan nişan, düğün, nikâh ve sünnet gibi etkinliklerde takıldığı ifade edilen altınların belediyece belirlenen hangi standartlara uygun olduğu anlaşılmadığı gibi ayrımın neye göre yapıldığı belli değil" ifadeleri kullanıldı. İBB Denetim Komisyonu Raporu'nda, Çekmeköy İlçesi'nde 3 Aralık 2019 tarihinde 320 kişilik yemek için 21 bin 237 lira tutarında yemek bedeli faturası düzenlendi bilgisi de yer aldı.

Damla Kaya/Sabah