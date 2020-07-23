Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2020 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2020 15:57
    ABONE OL

    'de Atatürk tüccarlığı devam ediyor! Başkanı , 135 liradan satılacak ''ların tanıtımını yaptı!

    'li 'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkardı. CHP'nin bu icraatı, Sözcü yazarı 'in 2500 liradan sattığı "" kitabını akıllara getirdi. 'ların tanıtımını da İBB Başkanı yaptı.

    135 liralık Nutuk'ların tanıtımını yaptı!

    'de Atatürk sömürüsü üzerine kurulu primci zihniyet yıllar geçse de değişmiyor. Son olarak fahiş fiyatlara satılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'nun talimatıyla "Yeni nesil Nutuk" hazırlandı.

    TANESİ 135 LİRADAN SATILACAK!
    Sözde " Atatürk'ün gençlere daha iyi anlatılması" hedeflenerek hazırlanan Nutuk, 135 liradan satışa sunulacak.

    Kitapçılarda 10 liraya satılan Nutuk'ların İBB tarafından 135 liraya satılıyor olması, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

    İBB, yeni nesil olarak adlandırdığı Nutuk'lardan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor.

    İMAMOĞLU TANITTI
    'ların tanıtımını da İBB Başkanı İmamoğlu yaptı.

    İmamoğlu, tanıtım toplantısının yayınını Instagram hesabından "Yeni nesillere Atatürk'ü daha iyi anlatmak için yepyeni bir bakış açısıyla Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk hazırladık." ifadeleriyle paylaştı.

    Haberler Güncel CHP'de Atatürk tüccarlığı devam ediyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 135 liradan satılacak 'Yeni Nutuk'ların tanıtımını yaptı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri