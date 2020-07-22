CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "hizmetlerine" bir yenisini daha ekledi! 23 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, İstanbulluların beklediği hizmetler yerine projelerini başka kulvarda sürdürüyor.

Son hizmet ise CHP'nin yıllardır ustalıkla sürdürdüğü Atatürk ticareti oldu!





HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK

Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.