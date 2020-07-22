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    • 22.07.2020 13:29
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    zihniyeti Atatürk tüccarlığına devam ediyor! 135 liradan Nutuk satmaya başladı

    'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı , Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkardı. CHP'nin bu icraatı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 2500 liradan sattığı "Mustafa Kemal" kitabını akıllara getirdi.

    İBB 135 liradan Nutuk satıyor

    'li Büyükşehir Belediye () Başkanı , "hizmetlerine" bir yenisini daha ekledi! 23 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan İmamoğlu, İstanbulluların beklediği hizmetler yerine projelerini başka kulvarda sürdürüyor.

    Son hizmet ise CHP'nin yıllardır ustalıkla sürdürdüğü Atatürk ticareti oldu!

    HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
    'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

    İBB'ye bağlı , Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.

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