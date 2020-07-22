Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce seçim vaadi olarak "75 bin öğrenciye 400 TL burs vereceğiz" demişti. İmamoğlu, seçimden sonra "2019 yılında 30 bin öğrenciye burs verdiğini ve eğitim yardımı yaptığını" açıkladı. Denetim raporunda bu iddianın doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İBB'nin Burs Aldatmacası" başlıklı İBB Meclisi konuşmasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin öğrenciye burs verdiklerini söylediğini ancak denetim raporunda İBB'nin 2019 yılında 30 bin değil sadece 12 bin 334 öğrenciye eğitim yardımı yaptığını açıkladı.