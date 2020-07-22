"İSRAFSA İSRAF BU İŞTE"

Göksu şunları söyledi: "Sait Halim Paşada yemek yeniyor. 3 bin 115 TL buşon parası ödeniyor. Buşon. Bilmiyorsunuz değil mi? Bizim kültürde yok o iş. Buşon parası şuymuş arkadaşlar. Türkçesini söyleyeyim herkes anlasın, içki şişesini açma parası. Hafız arkadaş duyrulur! 3 bin 115 lira Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödeniyor. İsrafsa israf bu işte."

DAMLA KAYA / SABAH