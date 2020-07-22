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    • 23.07.2020 01:11
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    'li içki açma ücretini kasasından ödetti! Buşon parası: 3 bin 115 lira

    ’li , Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte buşon parasını kasasına ödettiği ortaya çıktı. İçki açma parası olduğu belirtilen buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu öğrenildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet , “İçki şişesini açma parası 3 bin 115 lira. Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından ödeniyor. İsrafsa israf bu işte” dedi. SABAH'tan 'nın haberi...

    İçki açma ücretini İBB kasasından ödetti!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirilen bir organizasyonda 50 kişilik CHP'li bir gruba kişi başı 6 bin 395 lira tutarında yemek ısmarladığı ortaya çıkmıştı.

    BUŞON PARASI: 3 BİN 115 LİRA!
    CHP'li Ekrem İmamoğlu, Sait Halim Paşa Yalısı'nda verdiği yemekte buşon parasını da İBB kasasına ödettiği ortaya çıktı.

    Buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu belirlendi. İBB Meclisi'nde bu konuyu da gündeme getiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bizim kültürümüzde buşon yok" diyerek tepki gösterdi.

    "İSRAFSA İSRAF BU İŞTE"
    Göksu şunları söyledi: "Sait Halim Paşada yemek yeniyor. 3 bin 115 TL buşon parası ödeniyor. Buşon. Bilmiyorsunuz değil mi? Bizim kültürde yok o iş. Buşon parası şuymuş arkadaşlar. Türkçesini söyleyeyim herkes anlasın, içki şişesini açma parası. Hafız arkadaş duyrulur! 3 bin 115 lira Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödeniyor. İsrafsa israf bu işte."

    DAMLA KAYA / SABAH
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