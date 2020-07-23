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    • 23.07.2020 15:16
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    'nin NAVTEX hamlesi sonrası Bizans ve Yunanistan bayrağını göndere çektiler

    'nin NAVTEX ilanının ardından Yunanistan, ABD'den medet ummaya başladı. ABD'nin Dedeağaç'a askeri malzeme taşıyan kargo gemisindeki hareket dikkatlerden kaçmadı.

    Bizans bayrağını göndere çektiler
    ABD Donanması, sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde askeri varlığını artırmaya devam ediyor.
    Türkiye, 21 Temmuz'dan itibaren 'de yürüteceği sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınladı.

    BİZANS VE YUNAN BAYRAĞI ÇEKTİLER
    Yunanistan, araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını iddia ederken, ABD'ye ait gemide dikkat çeken bir detay yer aldı.
    ARC Endurance adlı askeri kargo gemisinin grandi direklerine Yunanistan ve Bizans bayrakları çekildi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.



    DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT
    ABD'nin Askeri Deniz Komutanlığı'nın Twitter hesabından da gemiye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "ARC Endurance, ABD Ordusu 101. Savaş Havacılık Tugayı'na teslimat için Yunanistan'ın Dedeağaç kentine geldi." denildi. Ayrıca, ABD ve Yunan askeri müttefikleri ve liman ortakları arasında bu ölçekte bir operasyon yürütülmesi için olağanüstü iş birliğinin söz konusu olduğu ifade edildi.





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