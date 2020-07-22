MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, HDP'li Tuma Çelik'in cinsel saldırısı hakkında, "Konu gündeme gelince HDP tutuştu" dedi.

Bahçeli, "Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi" açıklamasını yaptı.



"Tuma Çelik'in vekilliği düşürülmeli" diyen Bahçeli, "Sonra bu isim yargılanmalı" mesajnı verdi.







KADIN CİNAYETLERİ

Bahçeli, "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" açıklamasında bulundu.