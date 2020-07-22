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    • 22.07.2020 15:18
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    MHP lideri : Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li 'in milletvekilliği düşürülmeli

    haberi... A Haber'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı , "Kadın lerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" dedi. Bahçeli ayrıca adı cinsel taciz skandalına karışan HDP'li 'in milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

    Çok sert çıktı: Milletvekilliği düşürülmeli

    MHP Genel Başkanı , A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, HDP'li 'in cinsel saldırısı hakkında, "Konu gündeme gelince HDP tutuştu" dedi.

    Bahçeli, "Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi" açıklamasını yaptı.

    "Tuma Çelik'in vekilliği düşürülmeli" diyen Bahçeli, "Sonra bu isim yargılanmalı" mesajnı verdi.



    KADIN CİNAYETLERİ
    Bahçeli, "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun eksiksiz ve tam uygulanması lazım" açıklamasında bulundu.

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