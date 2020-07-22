Muğla 'da kaybolan Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni ormanda bulundu. Katil eski sevgilinin itirafları kan dondurdu: Bağ evinde dövdüm. Bayılınca boğdum. 16 liraya 2 şişe benzin alıp yaktım. Cesedini varile koyup üzerine beton attım.Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Katili eski sevgilisi Cemal Metin Avcı çıktı. Cani, korkunç cinayet i şöyle anlattı: Kıskançlık krizine girdim. Bağ evinde kavga ettik. Döverken bayılınca boğdum. 16 liraya aldığım benzinle yakıp varile koydum. Üzerine de beton döktümcinayetlerinin sonu gelmedi. Son olay Muğla'da meydana geldi.beri kayıp olan ve dün Menteşe'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisikorkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil isePolisin teknik takibi sonucu gözaltına alınan bar işletmecisicinayeti itiraf etti. Genç kızı,nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Savcılıktaki ilk ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı. Eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bağ evinde dövdüm. Bu sırada bayıldı. Ben de boğdum.Cesedini varile koyup üzerine beton attım. Bir anlık öfke ile oldu" dedi.

Ailenin kayıp ihbarının ardından jandarma ve polis harekete geçti. Tüm kamera kayıtları incelendi. Katilin 2 şişe benzin alması ise cinayeti çözmeye yetti.Ağabey Vedat Gültekin, "Katil kendisini bekar olarak tanıtmış. Pınar evli olduğunu öğrendiğinde bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi öldürüyor" dedi.Evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i bu bağ evinde öldürüp cesedini varille gömdüğünü itiraf etti.Gültekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Oğullarınıza sevmeyi öğretin. Öfkeyi, kini, bağırmayı, şiddeti haklı çıkarmayı, yumruğunu masaya vurmayı değil.Gencecik bir kadın arkadaşımızı daha cinayete kurban verdik. Yeter. Bu cinayetleri durdurmak elinizde! Durdurun artık.Yine bir kadının güzelim kahkahası soldu gitti.Çekin sevgisiz ellerinizi dilinizi kadınların üzerinden. Bitiremedik sizi yeter.Elveda güzel kız.Taciz eden baskı kuran öldüren hiçbir zihniyet kendiyle barışık değildir.Hayatının baharında bir kızımız daha vahşice öldürüldüYine aynı son. Utanç hissediyorumBir erkek olarak utanıyorum.Bela okumak, lanetlemek... Hepsini yaptık ama çözüm bulamadık.Sevmeyi sevmezsiniz. Sevmeyi bilmezsiniz. Soyunuz kurusun.