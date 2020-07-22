Muğla'da kaybolan Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni ormanda bulundu. Katil eski sevgilinin itirafları kan dondurdu: Bağ evinde dövdüm. Bayılınca boğdum. 16 liraya 2 şişe benzin alıp yaktım. Cesedini varile koyup üzerine beton attım.
İÇİMİZİ YAKTI
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Katili eski sevgilisi Cemal Metin Avcı çıktı. Cani, korkunç cinayeti şöyle anlattı: Kıskançlık krizine girdim. Bağ evinde kavga ettik. Döverken bayılınca boğdum. 16 liraya aldığım benzinle yakıp varile koydum. Üzerine de beton döktüm
Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Son olay Muğla'da meydana geldi. 16 Temmuz'dan beri kayıp olan ve dün Menteşe'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil ise eski sevgilisiydi. Polisin teknik takibi sonucu gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), cinayeti itiraf etti. Genç kızı, kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Savcılıktaki ilk ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı. Eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bağ evinde dövdüm. Bu sırada bayıldı. Ben de boğdum. 16 liraya iki şişe benzin alıp yaktım. Cesedini varile koyup üzerine beton attım. Bir anlık öfke ile oldu" dedi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Ailenin kayıp ihbarının ardından jandarma ve polis harekete geçti. Tüm kamera kayıtları incelendi. Katilin 2 şişe benzin alması ise cinayeti çözmeye yetti.
Ağabey Vedat Gültekin, "Katil kendisini bekar olarak tanıtmış. Pınar evli olduğunu öğrendiğinde bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi öldürüyor" dedi.
VAHŞET EVİ
Evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i bu bağ evinde öldürüp cesedini varille gömdüğünü itiraf etti.
Gültekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
"BİTSİN ARTIK"
SİNEM KOBAL: Oğullarınıza sevmeyi öğretin. Öfkeyi, kini, bağırmayı, şiddeti haklı çıkarmayı, yumruğunu masaya vurmayı değil.
HAZAL KAYA: Gencecik bir kadın arkadaşımızı daha cinayete kurban verdik. Yeter. Bu cinayetleri durdurmak elinizde! Durdurun artık.
BERGÜZAR KOREL: Yine bir kadının güzelim kahkahası soldu gitti.
EBRU ŞAHİN: Çekin sevgisiz ellerinizi dilinizi kadınların üzerinden. Bitiremedik sizi yeter.
BURCU ESMERSOY: Elveda güzel kız.
CAN BONOMO: Taciz eden baskı kuran öldüren hiçbir zihniyet kendiyle barışık değildir.
ALİŞAN: Hayatının baharında bir kızımız daha vahşice öldürüldü
EMRE ALTUĞ: Yine aynı son. Utanç hissediyorum
CEDİ OSMAN: Bir erkek olarak utanıyorum.
HADİSE: Bela okumak, lanetlemek... Hepsini yaptık ama çözüm bulamadık.
ZEYNEP SEVER DEMİREL: Sevmeyi sevmezsiniz. Sevmeyi bilmezsiniz. Soyunuz kurusun.