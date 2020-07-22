Son dakika haberi: Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşuyor. Evli ve bir çocuk babası eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin, Muğla'da 5 gündür aranıyordu. Pınar Gültekin ile ilgili son dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı. Tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi.
Son dakika: Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
22.07.2020 07:39
- Son dakika: Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıktı
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