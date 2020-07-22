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    • 22.07.2020 15:06
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten 'a tepki: Kara propagandaya başvuruyor

    Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü , Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

    AK Parti'den Yunanistan'a tepki: Kara propagandaya başvuruyor
    AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    ''mızın kararı sonrasında yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.
    Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.


    Avrupa'da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.''
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Kara propagandaya başvuruyor
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