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    • 22.07.2020 15:14
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
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