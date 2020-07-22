HDP'nin Mardin vekili Tuma Çelik'in D.K'ya tecavüzü, mensubu olduğu Süryaniler'i ayaklandırdı. Cemaat tepki yağdırdı: Tuma unsurunun insanlığa karşı işlediği suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. O bizim temsilcimiz değildir.
TUMA UNSURUNU LANETLİYORUZ!
Evli kadına tecavüz eden eski HDP'li vekil Tuma Çelik'e bir tepki de kendi camiasından geldi: Tuma unsuru insanlık suçu işledi. Kınıyoruz...
HDP'den ihraç edilen milletvekili Tuma Çelik'in evli D.K. adlı kadına tecavüz etmesi, her kesimden büyük tepki gördü. Süryani Demokratik Birliği de aynı camiadan olan Çelik'e büyük tepki gösterdi: Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz...
Samiran İshak, "Tuma'nın yaptığı insanlık suçu" dedi.