



TUMA UNSURUNU LANETLİYORUZ!

Evli kadına tecavüz eden eski HDP'li vekil Tuma Çelik'e bir tepki de kendi camiasından geldi: Tuma unsuru insanlık suçu işledi. Kınıyoruz...

ihraç edilen milletvekilievli D.K. adlı kadına tecavüz etmesi, her kesimden büyük tepki gördü. Süryani Demokratik Birliği de aynı camiadan olan Çelik'e büyük tepki gösterdi: Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz...