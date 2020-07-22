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    • 22.07.2020 10:02
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    Canice katledilen , yine kendisi gibi vahşi bir e kurban giden için bu mesajı paylaşmış

    Son dakika haberi... Türkiye'yi ayağa kaldıran inde çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Muğla’da tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin’in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre Gültekin’in ‘Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter’ diyerek acısını paylaştığı belirlendi.

    Özgecan Aslan için bu mesajı paylaşmış

    Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.




    Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı.



    Tüm bu gelişmeler ardından, Pınar Gültekin'in kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için paylaşımlar yaptığı belirlendi.



    "CANIM YANIYOR, BÖYLE ŞEREFSİZLER ASILMALI"
    Paylaşımlarında acısını dile getiren Gültekin'in 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweetini attığı görüldü.



    Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH
    Haberler Güncel Canice katledilen Pınar Gültekin, yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için bu mesajı paylaşmış
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