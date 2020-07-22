



Evinde gözaltına alınan Avcı, emniyette verdiği ilk ifadesinde genç kadının kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürerek, "Pınar ile ilişkimiz vardı, 'Eşine söylerim' diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dedi.