22 Temmuz İzmir su kesintisi sorgula! İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 22 Temmuz! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İzmir su kesintisi hakkında araştırma yapıyor. İzmir sular ne zaman gelecek sorusuna 22 Temmuz gününde de yanıt aranıyor. Bakım, arıza veya başka sebeplerden ötürü sık sık planlı kesintiler yapılıyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYRAKLI – OSMANGAZİ

22.07.2020 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA – NALDÖKEN

22.07.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.