22 Temmuz İzmir su kesintisi sorgula! İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 22 Temmuz! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İzmir su kesintisi hakkında araştırma yapıyor. İzmir sular ne zaman gelecek sorusuna 22 Temmuz gününde de yanıt aranıyor. Bakım, arıza veya başka sebeplerden ötürü sık sık planlı kesintiler yapılıyor.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAYRAKLI – OSMANGAZİ
22.07.2020 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA – NALDÖKEN
22.07.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA – DAMLACIK
22.07.2020 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES – ÇAMÖNÜ
22.07.2020 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN – VİLLAKENT
22.07.2020 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ – IŞIK YENİKÖY
22.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR – HIDIRLIK
22.07.2020 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR – TEPECİK
22.07.2020 saat 08:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK – BELEVİ
22.07.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.