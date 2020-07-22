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    • 22.07.2020 10:04
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    22 Temmuz sorgula! İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek?

    sorgula! ilde yaşayan vatandaşların merak konusu oldu. İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek? İzmir’in bazı bölgelerinde yaşanan su kesintileri nedeniyle kesinti programı sorgulanıyor. Arıza, bakım veya onarım gibi sebeplerle su kesintileri meydana geliyor. İşte, 22 Temmuz ?

    22 Temmuz İzmir su kesintisi sorgula! İZSU İzmir’de sular ne zaman gelecek?

    İzmir su kesintisi 22 Temmuz! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar İzmir su kesintisi hakkında araştırma yapıyor. İzmir sular ne zaman gelecek sorusuna 22 Temmuz gününde de yanıt aranıyor. Bakım, arıza veya başka sebeplerden ötürü sık sık planlı kesintiler yapılıyor.

    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    BAYRAKLI – OSMANGAZİ

    22.07.2020 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA – NALDÖKEN

    22.07.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KEMALPAŞA – DAMLACIK

    22.07.2020 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

    MENDERES – ÇAMÖNÜ

    22.07.2020 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    MENEMEN – VİLLAKENT

    22.07.2020 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ – IŞIK YENİKÖY

    22.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

    SEFERİHİSAR – HIDIRLIK

    22.07.2020 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

    SEFERİHİSAR – TEPECİK

    22.07.2020 saat 08:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

    SELÇUK – BELEVİ

    22.07.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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