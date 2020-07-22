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    • 22.07.2020 09:52
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    'da koronavirüs i! Başlama ve bitiş saati verildi

    'da ekipleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında yapıyor. Ekipler, otobüs, ve leri durdurarak vatandaşların takıp takmadığını ve kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

    İstanbul'da büyük denetim! Başlama ve bitiş saati verildi

    Korona virüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

    Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Maltepe'de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    Maltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, "Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Ben de para kazanmak zorundayım" diyerek kendisini savundu.

    İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 16.00'da tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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