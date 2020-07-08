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    • 08.07.2020 17:27
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    Milletvekili kanalı 'de: camiye değil ye dönüştürülsün

    Millet İttifakı'nın halktan gizlenmeye çalışılan ortağı Halkların Demokratik Partisi’den () 'nın cami değil de ye dönüştürülmesi yönünde çıkış geldi. kanalı 'de konuşan HDP'li , “Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir” sözlerini sarf etti.

    Ayasofya camiye değil kiliseye dönüştürülsün

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Ayasofya'nın cami olmasına sayılı günler kala HDP'den düşmanca açıklama geldi. CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi.

    BİR RUM BİR İTALYAN YA DA BİR RUS GİBİ KONUŞTU

    İslam düşmanlarının kullandığı dili kullanan Kaya,"Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir" dedi.

    AYETLERİ ÇARPITTI, MÜSLÜMANLARI TEKFİR (KAFİR İLAN ETMEK) ETTİ

    Kılıç hakkını küçümseyen Kaya, Kur'an ayetlerini çarpıtarak savını destekleyecek yorumlar getirdi. Türkiye'deki Müslümanların binlerce yıldır devam eden ehi sünnet anlaşına "uydurulmuş din" iftirası atarak tekfir (kafir demek) etti. Kaya, İslamı yaşayan Müslümanlara hakaret etmek için "dinci" diye nitelendirerek "saraycı ve emperyal Emevici" olduklarını söyledi.

    Ayasofya için "Adına cami demekle cami olunmuyor" diyen Kaya, "Bugün cami olarak ortaya konulan yapılar bile gerçekten Kur'an'i manada ne kadar cami işlevini yerine getiriyor. 'Allah'ın evi' ifadesini hakkıyla temsil ediyor mu? Bunlar da ayrıca tartışma konusu olmakla beraber Ayasofya çok daha özel bir konuma sahiptir." ifade etti.

    Haberler Güncel HDP Milletvekili Hüda Kaya CHP kanalı Halk TV'de: Ayasofya camiye değil kiliseye dönüştürülsün
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