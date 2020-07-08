Ayasofya için "Adına cami demekle cami olunmuyor" diyen Kaya, "Bugün cami olarak ortaya konulan yapılar bile gerçekten Kur'an'i manada ne kadar cami işlevini yerine getiriyor. 'Allah'ın evi' ifadesini hakkıyla temsil ediyor mu? Bunlar da ayrıca tartışma konusu olmakla beraber Ayasofya çok daha özel bir konuma sahiptir." ifade etti.