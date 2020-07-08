Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Ayasofya'nın cami olmasına sayılı günler kala HDP'den düşmanca açıklama geldi. CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi.
AYETLERİ ÇARPITTI, MÜSLÜMANLARI TEKFİR (KAFİR İLAN ETMEK) ETTİ
Kılıç hakkını küçümseyen Kaya, Kur'an ayetlerini çarpıtarak savını destekleyecek yorumlar getirdi. Türkiye'deki Müslümanların binlerce yıldır devam eden ehi sünnet anlaşına "uydurulmuş din" iftirası atarak tekfir (kafir demek) etti. Kaya, İslamı yaşayan Müslümanlara hakaret etmek için "dinci" diye nitelendirerek "saraycı ve emperyal Emevici" olduklarını söyledi.
Ayasofya için "Adına cami demekle cami olunmuyor" diyen Kaya, "Bugün cami olarak ortaya konulan yapılar bile gerçekten Kur'an'i manada ne kadar cami işlevini yerine getiriyor. 'Allah'ın evi' ifadesini hakkıyla temsil ediyor mu? Bunlar da ayrıca tartışma konusu olmakla beraber Ayasofya çok daha özel bir konuma sahiptir." ifade etti.