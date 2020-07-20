Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, 6'ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12'nci yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi'nin gün yüzüne çıktığını ifade eden Ersoy, su yolları, kaya oyma mezarlar, tüneller, barınma mekanları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanlarının ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Alandaki çalışmalarda elde edilen toplam 1271 parça tarihi eserin de Nevşehir Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu şehir kültürel dokusuyla ve medeniyetler tarihi noktasında barındırdığı muazzam zenginliklerle Türkiye'nin ve dünyanın en özel bölgelerinden birisi. Nitekim bugün de yine dünyada benzeri olmayan bir kültür varlığının ülke turizmine kazandırılması vesilesiyle bir aradayız. Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, gerçekleştirilen temizleme ve düzenleme çalışmaları sonrası yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Anadolu toprağı, insanlık tarihinin tam ve eksiksiz tanığı olarak biriktirdiği sayısız hatırayı yine insanlıkla cömertçe paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu değerleri ülkemize kazandırmak, tüm dünyayla paylaşmak ve koruyarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Nevşehir Kalesi artık Kayaşehir ile birlikte çok farklı bir kimlik kazanmış, bölge ciddi bir cazibe merkezi konumuna yükselmiştir. Ben Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya ve mesai arkadaşlarına bu titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Nevşehir'e hayırlı olmasını diliyorum."