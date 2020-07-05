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    • 05.07.2020 17:28
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    'li yönetimi ödemeyi nereye yaptı? “Sahte tablonun sorumluları hesap vermeli!”

    Han’ın türbesindeki saygısız tavrı nedeniyle büyük tepki çeken ’li Başkanı itibarını düzeltmek için National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresine İBB bütçesinden 770 bin Sterlin (6.5 milyon TL) ödedi. CHP’li , İBB’nin milyonlar akıtarak aldığı tablonun sahte olduğunu katıldığı bir canlı yayında söylemesinin ardından , yargı meselesine dikkat çekti. Birinci, “kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.” İfadelerini kullandı.

    CHP'li İBB yönetimi ödemeyi nereye yaptı?

    tarafından satın alınan Belli'nin Fatih tablosu hakkındaki tartışmalar devam ediyor. 'li 'nin tablonun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından konu bir kez daha gündeme geldi. 'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediye meclisinde görevini üstlenen konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    SORUŞTURMA AÇILMALIDIR
    Bellini'nin atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen bu tabloya ödenen meblağın, tablonun sahteliği noktasında incelendikten sonra, sıkça söylendiği gibi sahte çıktığı durumda, kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.

    ÖDEMEYİ NEREYE YAPTINIZ?
    Benim de, tıpkı Sn Kesici gibi, tablonun ne idüğü konusunda ciddi kaygılarım mevcuttur. Bir başka husus da, tablonun ödemesinin nereye yapıldığı sorusudur. Kanaatimce burada tablo bedelinin de izi sürülmelidir. Bu tabii devlet kurumlarının görevinde bir konudur. (Sabah)

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