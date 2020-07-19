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    • 19.07.2020 12:04
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    'cü ’nun cezası belli oldu

    ’de aralarında ’nun da bulunduğu 70 sanıklı davasında karar çıktı. Baransu, üç suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    FETÖ'cü Baransu’nun cezası belli oldu

    merkezli 19 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/)" yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanık sayısı 70'e yükselmişti.

    Mersin 2. 'nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen 'nde tutuklu olarak bulunan hakkında karar çıktı.

    O SUÇLARDAN BERAAT ETTİ
    Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.

    BARANSU'YA 19 YIL 3 AY
    Sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.

    TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
    Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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