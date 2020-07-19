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    • 19.07.2020 11:20
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    Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen yarın başlayacak!

    Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen yarın başlıyor. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak ler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak.

    Adli tatil yarın başlıyor!

    boyunca adliyelerde görev yapacak ler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

    Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

    31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

    ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin kimi davalar adli tatilde de görülmeye devam edilecek.

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