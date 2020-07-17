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    • 17.07.2020 17:05
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    : , havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı uyardı

    haberine göre , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip virüsün damlacıklarla bulaştığını belirterek, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı

    Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu.

    virüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

    Koca, tatil planları sloganının ise "Kum gibi kalabalıktan uzakta" olması gerektiğine işaret etti.

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