Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan salgına ilişkin vatandaşları uyarıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Bakan Koca son olarak "İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.
İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020
Bakan Koca son olarak "İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.
15 TEMMUZ TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.