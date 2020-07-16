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    : uyardı: İş yerinde biz bize değiliz!

    haberi... : İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. yi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.

    Bakan Koca uyardı: İş yerinde biz bize değiliz!
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan salgına ilişkin vatandaşları uyarıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    Bakan Koca son olarak "İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadeleriyle vatandaşları uyardı.


    15 TEMMUZ TABLOSU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: İş yerinde biz bize değiliz!
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