İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, "bilimsel" olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.