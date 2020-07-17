Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2020 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 16:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı!

    Son dakika haberleri... 'de koronavirüs vaka sayısı 5'i milletvekili olmak üzere 37'ye yükseldi. Bunlardan 4'ü milletvekili 20'sinin tedavisinin tamamlandığı belirtildi.

    TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı!

    Çarşamba günü 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 'de düzenlenen 'ın da katıldığı anma töreni öncesi Meclis'te yoğun bir test programı uygulandı.

    Bu testler sonucunda 2 yeni vaka tespit edildi. Meclis'te toplamda şu ana kadar yapılan test sayısı 10 bine ulaşırken, tespit edilen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 5'i milletvekili olmak üzere 37'ye yükseldi. Bunlardan 4'ü milletvekili 20'sinin hastanelerde tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

    AK Parti Milletvekili Vedat Demiröz ile 'li Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık'ın tedavilerinin tamamlandığı bildirildi. Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Tedavi sırasında özellikle nefes alma sorunu nedeniyle yoğun bakıma alınan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği de bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri