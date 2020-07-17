Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı.

Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise HDP'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya, moderatörün sorusu üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

TUTUKLANDI

Çetinkaya'nın skandal açıklamaları ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Melek Çetinkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması ardından çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Basın yoluyla suç ve suçluyu övmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

İFADESİNDE KIVIRDI

Şüpheli Çetinkaya'nın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "12 Temmuz günü Akit TV'de yayınlanan 'Pazar manşeti' isimli programa konuk olarak katıldım. Program soru cevap şeklinde gidiyordu.

"YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR"

Benim konuşma içerisinde kullanmış olduğum ifadeler yanlış anlaşılmış olabilir. Cemaat olarak kastettiğim FETÖ/PDY'nin içindeki bir kısım inşalara yönelik ben suçlu olmadıklarını, aslında temiz insanlar olduklarını ifade etmiştim.

"AMACIM PROPAGANDA DEĞİLDİR"

Yoksa hepsinin masum veya iyi niyetli, tertemiz olarak kastetmiş olduğum bir ifade yoktur. Hatta programın başka bir kısmında bu yapının içerisindeki ihanet tabakası olduğunu ancak onları tanımadığımı ifade etmiştim. Amacım suçu ve suçluyu övme veya propaganda yapmak değildir. Benim o programa çıkmaktaki kastım da 19 yaşında askeri okul öğrencisi olan ve Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası almış olan oğlumun masumiyetini anlatmaktı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

CHP'Lİ VEKİL DESTEĞE GİTTİ

Diğer taraftan Melek Çetinkaya'nın savcılıkta ifade verme işlemleri sırasında yanında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da destek amacıyla yer alması dikkat çekti. Tanrıkulu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Küçükçekmece Adliyesi'ndeyiz. Hava Harp Okulu Öğrencisi 19 yaşındaki Furkan Çetinkaya için televizyona çıkıp adalet arayan Melek Çetinkaya'yı da tutukladılar. Birazdan canlı yayında gelişmeleri aktaracağım" diyerek algı oluşturmak istedi.

ATAKAN IRMAK -SABAH