Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncı Köyü-Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.

Kimlik kontrolleri yapılan şüphelinin Fransa vatandaşı O.G olduğu ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.