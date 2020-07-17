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    • 17.07.2020 17:47
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    Son dakika: tarafından aranan 'lı sınırında yakalandı!

    Gelen son dakika haberine göre, Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tarafından aranan uyruklu şüpheli, ve emniyetin ortak operasyonuyla 'in sınır hattında yakalandı.

    Interpol kırmızı bültenle arayordu! Sınırda yakalandı...

    'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncı Köyü-Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonla bir kişiyi gözaltına aldı.

    Kimlik kontrolleri yapılan şüphelinin vatandaşı O.G olduğu ve tarafından arandığı belirlendi.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı!
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