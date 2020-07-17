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    • 17.07.2020 17:28
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    Son dakika: 'nin ilçesinde 'ya ait silah ve ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde, güvenlik güçlerince 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve ele geçirildi.

    Hakkari'de PKK'ya flaş hamle! Çok sayıda...

    'nin İlçesi Alkan Köyü Derin Tepe mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 odalı mağarada, 8 KW jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar ı, 1 adet 57 mm GTT (Geri Tepmesiz Top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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