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    • 17.07.2020 13:55
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    Son dakika: ’ye methiyeler dizmişti... gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Fetullahçı ’nce gerçekleştirilen kanlı darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapse çaptırılan 'nın annesi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Çetinkaya'nın elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın özel haberine göre FETÖ’yü öven Çetinkaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    FETÖ’ye methiyeler dizmişti... Flaş gelişme

    Fethullahçı 'nün () 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı.

    Mahkemenin kararı sonrası cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden 'nın annesi önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise 'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmamıştı.

    CANLI YAYINDA FETHULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ
    Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya, moderatörün sorusu üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu.

    Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fethullah Gülen'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

    GÖZALTINA ALINDI
    Çetinkaya'nın skandal açıklamaları ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan Çetinkaya'nın gözaltına alınması talimatı verildi. FETÖ'cü askeri öğrencinin annesi Çetinkaya, Başsavcılığın talimatı ardından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    ATAKAN IRMAK/SABAH

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