"MİNNETTARLIĞIMIZI İFADE ETMEK İSTEDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Esen, "Bu çok ehemmiyetli kararı büyük bir cesaretle alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün İslam aleminin ebedi minnettarlığı ile birlikte arkasında yıkılmaz manevi bir kuvvet kazandığı için ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu vesile ile şükrümüzü, minnettarlığımızı, sevincimizi ve sürurumuzu ifade etmek istedik. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.