Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2020 21:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 21:36
    ABONE OL

    Eski başyaver 'cü ’nın cezası belli oldu!

    'nün 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Başkan 'a yönelik girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar çıktı. ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı

    FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu!

    'nün () 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Başkan 'a yönelik girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından eski başyaver ve eski albay yargılandığı davanın 7. Duruşması geçtiğimiz ay gerçekleşmişti.

    2. 'ndeki duruşmaya eski başyaver Ali Yazıcı, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı eski Albay Cenk Bahadır Avcı ve avukatları katılmıştı. Davanın karar duruşması olduğu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı 'ın geçtiğimiz hafta dosyaya 150 sayfalık yeni bilgi, belge ve iddiaların olduğu bir dilekçe sunduğu öğrenildi. Bu belgeler ardından sanık Ali Yazıcı iddialarla ilgili 5 soruya karşı savunma yapmak için süre talep etmişti.

    Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmada, Sincan Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu olan Mete Semercioğlu tanık olarak dinlenmişti. Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek davada tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Duruşma, karar verilmek üzere 17 Temmuz 2020 günü saat 09:00'a ertelenmişti.

    Bugün davanın karar duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ali Yazıcı 'Cumhurbaşkanına suikastten' Ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı. Cenk Bahadır ise 'Anayasayı ihlalden' 13 yıl 4 ay hapse mahkum edildi

    Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH

    Haberler Güncel Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri