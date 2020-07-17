İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Psikoloji kayıt nasıl olunur? AUZEF Psikoloji Lisans kayıtları ne zaman başlıyor?

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"PSİKOLOJİ UZAKTAN EĞİTİMLE ASLA YETKİNLİK SAĞLANACAK BİR ALAN DEĞİLDİR"



Duyurunun ardından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, karara tepki gösten bir açıklama yaptı:

"İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık Öğretim Fakültesi'ne bağlı üniversite senato kararıyla 2020-2021 yılı itibariyle Psikoloji bölümü açılması kararı; psikoloji alanı ve bu alanın özelliğine uygun bilimsel pedagojik formatına aykırıdır. Eğitim bilimlerinde en önemli kriter hazır bulunuşluktur. Psikoloji gibi ileri düzey iletişim, analitik düşünme, üst düzey zihinsel ve bilişsel özellik isteyen alanı açık öğretime açarak hazır bulunuşluğa sahip olmayan kişilerin kabul edilmesine neden olacaktır. İnsan sağlığını ilgilendiren bölümlerin açık öğretimle verilmesi öncelikle insana karşı yapılan aykırılıktır. Psikoloji uzaktan eğitimle asla yetkinlik sağlanacak bir alan değildir. Türk PDR-Der olarak diploma sonrası verilen online mesleki gelişim kurslarını dahi uygun görmemekteyiz. Salt psikoloji değil, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümlerinin de açık veya uzaktan eğitimleri hatalıdır ve bu bölümlerin de açık veya uzaktan eğitimlerinin derhal durdurulması önemlidir."