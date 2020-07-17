İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için yapılan hazırlıkları inceledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için yapılan hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

Danıştay'ın kararının ardından müze statüsünden camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacağı 24 temmuz Cuma günü için hazırlıklar sürüyor.