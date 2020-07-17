Türkiye karşısında her cephede gerileyen Fransa paniğe kapıldı. Le Point dergisi, Paris'in çaresizliğini manşete taşıdı: Ayasofya, Suriye, ,Libya, Akdeniz... Erdoğan'la savaş kapımızın önünde...
FRANSA'YI KORKU SARDI! PANİKTE SON NOKTA
Paris yönetimi, Türkiye'nin son atakları karşısında panikledi. Le Point dergisi, Ankara'nın hamlelerini manşetten verdi.
Türkiye ve Fransa arasındaki gerilimin ilk işaretleri, Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda verildi. Paris yönetimi, Ankara'nın YPG'li teröristleri hedef alan operasyonlarına karşı çıktı. Peşinden gerilim Doğu Akdeniz ve Libya'ya taşındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramasını istemeyen Fransa, Yunanistan'ın yanında yer aldı. Yaşanan tüm gelişmeler, Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi Le Point dergisine taşındı.
Dergi dünkü sayısında, 'Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan'la savaş kapımızın önünde' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Haberde ise 'Ayasofya: Erdoğan, onun imparatorluğu, onun camisi' denilerek haksız eleştiri yapıldı. Le Point, daha önce de Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Le Point, "Savaş kapımızda" başlığı ile kapakta Başkan Erdoğan ile birlikte TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninden bir kareye yer verdi.