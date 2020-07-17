



Dergi dünkü sayısında, 'Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan'la savaş kapımızın önünde' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Haberde ise 'Ayasofya: Erdoğan, onun imparatorluğu, onun camisi' denilerek haksız eleştiri yapıldı. Le Point, daha önce de Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.



Le Point, "Savaş kapımızda" başlığı ile kapakta Başkan Erdoğan ile birlikte TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninden bir kareye yer verdi.