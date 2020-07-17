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    • 17.07.2020 12:16
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    ’da ‘Yönetime el koyduk’ mesajı atmıştı: kanalı Samanyolu’nun ‘Yusuf Hocası’na 5 yıl hapis istemi

    ’nce gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden ‘Yönetime el koyduk a...’ yazdığı belirlenen örgüt televizyonu Samanyolu’nun oyuncusu hakkında dava açıldı. Örgüt televizyonunda ‘İki Dünya Arasında’ isimli dizide ‘Yusuf Hoca’ karakterini canlandıran Konuk’un ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçu kapsamında 5 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte Sabah'tan Atakan Irmak'ın özel haberinin detayları...

    Samanyolu’nun ‘Yusuf Hocası’na 5 yıl hapis istemi

    'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'İki Dünya Arasında' isimli dizide 'Yusuf Hoca' karakterini canlandıran oyuncu 'un darbe girişimi gecesi arkadaşları ile kurduğu ortak Whatsapp grubuna 'Yönetime el koyduk a...' şeklinde mesaj gönderdiği ihbar edilmişti.

    İhbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri Süleyman Sacit Konuk'u 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında gözaltına alarak dijital materyallerine el koydu.

    BANKASYA'DA TALİMAT SONRASI HAREKET
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Sacit Konuk hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Konuk'un 2014 yılının Haziran ayına kadar 'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'iki dünya arasında' adlı dizide oyunculuk yaptığı, bu suretle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı kurumunda çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca örgütün bankası Bankasya hesap çizelgesinde örgüt elebaşı 'in talimatı ardından 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

    DARBEYE DESTEK MESAJI
    Savcılık soruşturmanın devamında Konuk'un daha önceden de örgütün eğitim kurumları olan Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden 'Yönetime el koyduk a..' yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

    5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Süleyman Sacit Konuk savcılığa verdiği ifadesinde, Whatsapp grubuna yazdıklarını şaka amacıyla söylediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu yazılanların hain darbe girişiminin en kritik saatlerinde olması itibariyle şaka olarak düşünülemeyeceğine kanaat getirerek Konuk hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul 'nde hâkim karşısına çıkacak.


    ATAKAN IRMAK / SABAH

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