Kendilerinden olmayanı 'yandaş' diye ötekileştiren 'besleme' medyaya zor soru: Hangi gizi servis uzantısına fonlatıyorsunuz kendinizi?

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yurt dışı destekli fonlanan Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu haber sitelerinin kendilerini "özgür medya" olarak tanıttığını, farklı düşünenleri ise "yandaş medya" diyerek itibarsızlaştırdığını vurgulayan Kekeç, "Şimdi, ismi Ali olan ama soyadını çıkaramadığım Gazete Duvar yetkilisinden ve "bağımsız gazeteci" Ruşen Çakır'dan açıklama bekliyoruz. Kime, hangi "gizi servis uzantısına" fonlatıyorsunuz kendinizi?" ifadelerini kullandı.

Kekeç'in, "Vay besleme vay!" başlıklı yazısı söyle:

Yandaş medya da yazmasa, bilemeyecektik.

Sessiz sedasız örgütlenmişler...

Sizin anlayacağınız, "paralel bir basın" oluşturmuşlar...

Hayır, Fetullah'ın "paralel"i değil bu.

Kendilerine "özgür medya" diyen ve farklı düşünenleri "yandaş medya" diye itibarsızlaştıran arkadaşlar bunlar...

Sıkı durun!

Yurtdışından gelen paralarla fonlanıyorlar.

Bunların hangi yayın kuruluşları olduğunu da yazalım:

Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet...

Demek ki T24'ün "bakıma alınmış" liberalleri maaşlarını yurtdışından alıyorlar... Afiyet olsun.

Peki, kim bu "yurtdışı" dedikleri finansör?

Kimler çekip çeviriyor bu gizli fonlama merkezini?

İsterseniz, önce konuyla ilgili habere bir göz atalım:

"ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress, 'Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı' adında bir rapor yayınladı. Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurtdışı fonlar tarafından fonlanmaları, ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansımış oldu."

"Raporun en dikkat çekici kısmı ise, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED)'in Türkiye'de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanını altı kat arttırmış olduğu vurgusu oldu. Rapor, bu finansman seviyesinin muhafaza edilmesinin önemli olduğuna da raporda yer verdi."

Raporda bir de "sitem" var...

O kadar "gerekçe" sıraladıktan sonra dönüp şunu söylüyorlar (daha doğrusu demeye getiriyorlar): "2016'dan beri para yağdırıyoruz, besliyoruz, büyütüyoruz, paranın miktarını tam altı katına çıkardık; dördünüz bir Sputnik etmiyorsunuz, onun yarattığı etkiyi yaratamıyorsunuz."

İsterseniz haberden devam edelim:

"NED ve diğer ABD'li fon kuruluşlarının Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi medya sitelerini fonlamasının önemli olduğunu açıklayan rapor, bu haber sitelerini 'Batı desteği alan dijital kuruluşlar' olarak nitelendirdi ve verilen desteklere rağmen Rusya destekli Sputnik Türkiye kadar etkili olamadıklarını vurguladı. (….) Raporun içeriğinde, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında objektiflikten uzak düşmanlık öğesi içeren birçok açıklamaya yer verilirken, gerçek haber kaynağı olarak hemen her haberi yalanlanan bazı haber sitelerini örnek göstermeleri de dikkatlerden kaçmadı."

Şimdi sıkı durun:

Raporu yayınlayan düşünce kuruluşu, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik için ziyaret etmiş (Ekrem'in "uluslararası" oynadığı bu ziyaretten belliymiş; Ayasofya konusunda niçin tepki vermediği yavaş yavaş anlaşılıyor sanırım), raporun yazarlarından Alan Makovsky de bu ziyarette hazır bulunmuştu.

Şimdi, ismi Ali olan ama soyadını çıkaramadığım Gazete Duvar yetkilisinden ve "bağımsız gazeteci" Ruşen Çakır'dan açıklama bekliyoruz.

Kime, hangi "gizi servis uzantısına" fonlatıyorsunuz kendinizi?

NOT:

T24'ün sahibi Doğan Akın dün bir açıklama yaptı ve mal beyanında bulundu. "Fonlanıyor" iddiasına da sert tepki gösterdi. Bu kez, iddiaların sahibi Center for American Progress'e duyurulur.

