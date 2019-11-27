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  • 27.11.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 12:08

'nin dizi oyuncusu 'un darbe mesajı ortaya çıktı!

terör örgütünün yayın organı ’de “İki Dünya Arasında’ dizisinde ‘’ karakterini canlandıran oyuncu ’un hain darbe girişiminde üzerinden “Yönetime el koyduk” yazdığı tespit edildi. FETÖ’cü oyuncu gözaltına alındı.

Samanyolu TV'nin dizi oyuncusunun darbe mesajı ortaya çıktı!

'nün yayın organı 'de yayınlanan 'İki Dünya Arasında' isimli dizide '' karakterini canlandıran oyuncu 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta da işlemleri tamamlanan Konul, tutuklamaya sevk edildi.

BANKASYA'DA TALİMAT SONRASI HAREKET
Şüpheli Süleyman Sacit Konuk'un 2014 yılının Haziran ayına kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'iki dünya arasında'adlı dizide oyunculuk yaptığı, bu suretle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı kurumunda çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin örgütün bankası Bankasya hesap çizelgesinde örgüt elebaşı 'in talimatı ardından 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.

DARBEYE DESTEK MESAJI
Konuk'un daha önceden örgütün eğitim kurumları olan Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında 'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin darbe girişimi sırasında üzerinden 'Yönetime el koyduk a..' yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu kaydedildi. Süleyman Sacit Konuk'un 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu tamamlandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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