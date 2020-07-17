Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine ilişkin görülen davada 20 sayfalık yazılı savunmayla ifade verdi. Başkan Yıldırım, savunmasında FETÖ'cü hainler için çok sert ifadeler kullandı. Yıldırım, nasıl bir kumpasın içine sokulduklarının artık ispatlandığını belirtti.
KAÇTILAR YA DA YAKALANDILAR
Aziz Yıldırım'ın savunmasının satırbaşları ise şöyle: Bu şerefsizlerin hepsi kaçtı ya da yakalandı. Ben yurt dışında olmama rağmen Yargıtay 6 sene 3 ay cezayı onadı. Ama bu beni korkutmadı.
KORKMADIM ÜLKEME GELDİM
Fransa'dan özel uçak tutarak buraya geldim, suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Onlar ise kaçıyor hepsi vatan haini. Bana yöneltilen suçların hiçbirini işlemedim ve beraatime karar verildi.
SON SÖZÜM YİNE FENERBAHÇE
2011 yılında savcılıkta ifade verdiğimde de 'Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe olacaktır' dedim. Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir' dedim.
İLK SOKAK DİRENİŞİNİ BİZ YAPTIK
Ben halen aynı noktadayım. Fenerbahçe taraftarı, bu örgüte karşı ilk sokak direnişi de "Fethullah'ın p..leri durduramaz bizleri" sloganı ile başlatmıştır.
KOÇ VE YILDIRIM KONUŞMADI
Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usülden bozduğu ve dün yeniden görülen Futbolda şike davasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım Çağlayan'daydı. Ancak ikili birbirleriyle konuşmadıkları gibi birbirlerinin yüzlerine de bakmadılar.