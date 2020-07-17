KAÇTILAR YA DA YAKALANDILAR

Aziz Yıldırım'ın savunmasının satırbaşları ise şöyle: Bu şerefsizlerin hepsi kaçtı ya da yakalandı. Ben yurt dışında olmama rağmen Yargıtay 6 sene 3 ay cezayı onadı. Ama bu beni korkutmadı.

KORKMADIM ÜLKEME GELDİM

Fransa'dan özel uçak tutarak buraya geldim, suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Onlar ise kaçıyor hepsi vatan haini. Bana yöneltilen suçların hiçbirini işlemedim ve beraatime karar verildi.