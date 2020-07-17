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    • 17.07.2020 12:23
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    Son dakika: 'te terör operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'tin Pervari ve Eruh ilçesi kırsalında geçen ay terör örgütü 'ya yönelik yürütülen, 2'si turuncu kategoride yer alan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 zanlı yakalandı.

    Siirt'te terör operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    'tin Pervari ve Eruh ilçesi kırsalında geçen ay terör örgütü 'ya yönelik yürütülen, 2'si turuncu kategoride yer alan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 zanlı yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Herekol, Eruh'un Ciraf mevkisinde geçen ay aralarında turuncu kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin soruşturma sürüyor.

    Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, yardım yataklık ettikleri, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları belirlenenler ve iş birlikçilere yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 zanlı gözaltına alındı.

    Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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