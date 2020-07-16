

İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 294,16 47,63 28,09

İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 293,93 47,73 19,63

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 292,69 48,28 27,71

İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 292,67 48,29 25,36

İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 292,02 48,58 24,26

İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 291,8 48,68 25

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 289,97 49,47 19,13

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 288,86 49,97 24,33

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 288,58 50,1 29,27

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 288,52 50,13 30,33

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 288,34 50,21 14,7

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 287,34 50,64 19,03

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 286,2 51,14 14,63

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 285,72 51,36 23,98

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 284,56 51,88 12,26

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 282,73 52,71 22,42

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 281,36 53,32 27,19

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 281,17 53,41 33,93

İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 279,99 53,94 9,61

İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 278,95 54,42 21,29

İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 278,47 54,63 37,39

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 277,52 55,06 15,96

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 277,49 55,08 16,2

İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 277,18 55,22 25,38

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 276,83 55,38 32,27

İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 274,98 56,23 28,95

İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 274,94 56,25 28,37

İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 273,2 57,05 18,49

İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 271,42 57,87 29,78

İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 269,51 58,77 24,97

İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 60 266,55 60,16 29,78

İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 265,08 60,83 20,61

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 264,52 61,1 28,18

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 264,5 61,11 17,46

İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 263,78 61,46 26,15

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 263,03 61,81 37,19

İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 262,93 61,86 35,09

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 262,18 62,2 30,19

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 261,94 62,32 30,02

İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 261,69 62,44 28,14

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 260,08 63,19 20,48

İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 259,78 63,33 23,72

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 258,46 63,96 13,22

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 257,35 64,48 36,92

İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 256,59 64,85 29,25

İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 256,29 64,99 37,54

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 255,77 65,24 27,91

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 249,56 68,21 27,84

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 247,07 69,38 31,28

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 243,57 71,07 22,9

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 235,43 74,98 20,58

İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 233,03 76,16 33,56

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 232,64 76,35 27,2

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 231,5 76,91 16,28

İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 230,7 77,29 47,29

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 223,67 80,75 12,15

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 223,47 80,85 23,06

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 223,17 80,99 28,08

İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 60 221,85 81,63 20,6

İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 220,84 82,12 32,72

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 218,44 83,29 22,23

İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 215,11 84,87 25,97

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 209,15 87,61 42,81

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 208,49 87,92 58,41

İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 203,44 90,15 21,54

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 200,89 91,21 39,87

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 200,69 91,29 46,56

İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 192,3 94,35 32,91

İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 191,61 94,58 30,85

İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 186,72 95,98 29,59

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 186 96,17 30,41

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 181,4 97,21 27,64

İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 178,77 97,7 34,7

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 177,58 97,9 39,12

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 173,7 98,44 25,66

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 173,22 98,49 22,11

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 165,38 99,2 49,06

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 164,67 99,24 42,2

İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 30 163,29 99,32 38,31

İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 146,99 99,7 28,56

İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 90 100 99,75 23,88

İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 30 100 99,75 31,03