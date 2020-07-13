



KAFAYI KUMA GÖMDÜLER

Her fırsatta kadına şiddet üzerinden duyar kasan, birçok konuda açıklama yapmaktan geri durmayanlar; söz konusu muhalif sanatçı kimliğiyle bilinen Ozan Güven olunca ortadan kayboldu.



Asılsız iddialar üzerinden hükümete yüklenen, birçok şiddet olayında faturayı devlete kesmeye çalışan kadın dernekleri, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp etmesine sessiz kaldı.



İsmail Küçükkaya'nın eski eşine şiddet göstermesine göz yuman FOX TV ve Küçükkaya'nın partneri Fatih Portakal; Küçükkaya örneğinde olduğu gibi Ozan Güven için de "görmezden gelme" taktiğini seçti.



Birçok yapımcı, senarist ve kanal Ozan Güven ile ilişkisini kestiğini açıklarken ve bir daha iş birliği içerisinde bulunmayacağını belirtirken başta FOX TV olmak üzere CHP yanlısı kanalların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

