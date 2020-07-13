İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ozan Güven "şüpheli", Deniz Bulutsuz ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, şüpheli Ozan Güven'in, "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ozan Güven hakkında "yağma", Deniz Bulutsuz hakkında ise "tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
BASİT YARALAMA DOSYASI UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ
Bu arada, Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" suçundan açılan soruşturma dosyasının ise uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.
KAFAYI KUMA GÖMDÜLER
Her fırsatta kadına şiddet üzerinden duyar kasan, birçok konuda açıklama yapmaktan geri durmayanlar; söz konusu muhalif sanatçı kimliğiyle bilinen Ozan Güven olunca ortadan kayboldu.
Asılsız iddialar üzerinden hükümete yüklenen, birçok şiddet olayında faturayı devlete kesmeye çalışan kadın dernekleri, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp etmesine sessiz kaldı.
İsmail Küçükkaya'nın eski eşine şiddet göstermesine göz yuman FOX TV ve Küçükkaya'nın partneri Fatih Portakal; Küçükkaya örneğinde olduğu gibi Ozan Güven için de "görmezden gelme" taktiğini seçti.
Birçok yapımcı, senarist ve kanal Ozan Güven ile ilişkisini kestiğini açıklarken ve bir daha iş birliği içerisinde bulunmayacağını belirtirken başta FOX TV olmak üzere CHP yanlısı kanalların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.