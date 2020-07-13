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    • 13.07.2020 14:55
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    : merkezli 3 ilde /'ye yönelik "" u

    haberi... merkezli 3 ilde /'ye yönelik düzenlenen da 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, aktif görevde öğretmen, ev hanımı ve öğrencinin de bulunması dikkat çekti.

    3 ilde patates hat operasyonu! FETÖ/PDY...

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, /'ye üye olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u "" olarak bilinen "operasyonel hat" üzerinden kullandığı tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, aktif görevde öğretmen, ev hanımı ve öğrencinin bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Söz konusu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik "patates hat" operasyonu
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