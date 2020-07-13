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    • 13.07.2020 14:31
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    Son dakika: 'da denizde hortum paniği: Kıyıya ulaşmadan yok oldu

    Son dakika haberine göre, ’nın ’e kıyısı olan ilçesi Karasu açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum, kıyıya ulaşmadan yok oldu. Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan denizde etkisini kısa sürede yitirdi.

    Sakarya'da hortum paniği

    'nın 'e kıyısı olan ilçesi Karasu açıklarında hortum oluştu. Denizdeki hortum, kıyıya ulaşmadan yok oldu.




    Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum, Karasu ve Kaynarca ilçesi açıklarında görüldü. Denizde oluşan hortumu gören sahildekiler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti. Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan denizde etkisini kısa sürede yitirdi.

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