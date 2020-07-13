Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Ozan Güven yorumlarına isyan etti! 'Benim de duygularım var...'
Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı oyuncu Ozan Güven hakkında bugüne kadar tek bir yorum yapmayan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan duygularını anlatan bir yazı paylaştı. Daha önce defalarca birlikte aynı ortamı paylaştığı Ozan - Deniz çiftinin arasında yaşanan şiddet olayına sessiz kalmakla eleştirilen Serenay Sarıkaya, 'Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım' sözleriyle tepki gösterdi.
Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlandı. Serenay Sarıkaya ile aynı dizide rol alan Ozan Güven hakkında savcılık, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
"BENİ İLGİLENDİRMEYEN KONULAR!"
Gelen son kararla birlikte Serenay Sarıkaya da sessizliğini bozdu. Ozan Güven konusunda sessiz kalmakla eleştirilen Serenay Sarıkaya, 'Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım' sözleriyle tepki gösterdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın Ozan Güven tepkisi...
"Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha da serti zaten hazırda bekliyor. "Bu mesleği seçmenin bedellerinden, olacak o kadar ünlüsün. İsminin olduğu her şey çok okunuyor, dikkat çekiyor. Sesimizi çıkarmayalım büyümesin' deniyor. Kabul etmiyorum."
"Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. . . Ben her iftiraya 'yok öyle değil' diyemem ki. Bu ne kadar yorucu. . . Ama özellikle sosyal medyada bir sesin, varlık belirtin yoksa, sanki bütün varsayımlar gerçekmiş gibi bir de senelerce üzerine yapışıyor. Bir süre sonra senin başkaları tarafından bilinen kimliğin haline geliyor bütün bu saçmalık."
"Ben bunların hiçbiri değilim ki. . . Ben de bir insanım, benim de duygularım var. Sanatçı kişiliğini sebebiyle neden hep bir entrika olmak zorunda ismimin geçtiği her konuda. Neden beni ilgilendirmeyen konuların da ana kahramanı olmak zorundayım? Bunun usturuplu, ahlaklı bir yolu yok mu yahu? Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. İşlerim ortada, duruşum ortada, ne yaşadığım belli, neye inandığım belli, neyi temsil ettiğim belli, neyin arkasında duyduğum belli."