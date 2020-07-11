Danıştay'ın kararı ardından ibadete açılan 'Ayasofya Camii' ile ilgili Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP)'ndan açıklama geldi.



TÜDP açıklamasında şunları kaydetti:



"1934 yılında taslak, tekemmül etmemiş bir kararname ile müzeye çevrilen Ayasofya nihayet bu gün aslına rücu ettiler.

Esasen ortada yeni bir karar yok. Verilen karar eski, hukuk dışı fuzuli işgalin sona erdirilmesi ile ilgilidir. Bu kararla birlikte hukuk kazanmıştır. Bir hicran sona ermiştir. Bu karar Türkiye için bu anlamda yeni bir başlangıcı ifade etmektedir. Tarihin eski yaşayan mabedlerinden biri olan Ayasofya 481 yıllık mabed geçmişine kaldığı yerden devam etmektedir.