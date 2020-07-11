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    • 11.07.2020 17:18
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    , soykırımında eşlerini kaybeden ların acısını paylaştı

    Başkan 'ın eşi , " soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok içmeyi özleyen ları sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

    'Srebrenitsa' paylaşımı duygulandırdı

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Yaraların iyileşmesinde ilaç olan zaman, insanlığın utanç tabloları söz konusu olduğunda yaraları yeniden kanatıyor. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

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