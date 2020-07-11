Bir tarih dünyanın gözü önünde atıldı. Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

İBB BAŞKANI'YKEN SÖYLEMİŞ

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Başkan Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.