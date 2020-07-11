Bir tarih dünyanın gözü önünde atıldı. Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.
İBB BAŞKANI'YKEN SÖYLEMİŞ
Yeni Şafak'ın aktardığına göre Başkan Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.
26 Nisan 1994 yılında yayınlanan röportajda Erdoğan, İstanbul için ilk yüz günde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
86 YILLIK ZULÜM BİTTİ
İslam dünyası, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi olan Ayasofya'nın 86 yıllık zincirlerinin dün itibariyle kırılmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan da kararın hemen akabinde Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.