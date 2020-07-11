Türkiye'nin tarihi kararıyla binlerce vatandaş 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'ya destek için meydana toplandı.

Onların arasında öyle birisi vardır ki dikkat çekti. Hindistan'dan okumak için Türkiye'ye gelen bir Müslüman genç Bandırma'da okuduğunu kararı ise sevinçle karşıladığını ve büyük bir heyecanla İstanbul'a geldiğini söyledi.

"MÜSLÜMANLAR DEVLETLER ERDOĞAN'I TEK LİDER SEÇMELİ"

24 Temmuz'da da cuma namazını kılmak için yeniden Ayasofya Camii'ne geleceğini söyleyen Hintli öğrenci "Müslüman devletler tek lider olarak birisini seçecekse bu Başkan Erdoğan olmalıdır. Ben olsam onu seçerdim, onun gibi bir lider dünyada yok" değerlendirmesinde bulundu.