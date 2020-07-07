Küçük çocuğa zorla sigara içiren Betül Aşçı kimdir? Neden sigara içirdi?

Betül Aşçı kimdir? Sorgulamaları gündemde arama motorları üzerinden çok fazla yapılmaya başlandı. Küçük yiğenine zorla sigara içirmesi ile gündeme gelen Betül Aşçı, küçük kız rahatsız olsa da devam etti, bir yandan da küfürler etti. Betül Aşçı'nın hayatı hakkındaki bilgilerin yanı sıra aldığı ceza da merak konusu oldu. İşte yaşananlar…
"BABAM SİGARA İÇİRMEZ, BEN İÇMEM"
Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı.
Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.
Görüntülerde kız kuzeninin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.
Sosyal medya kullanıcıları kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.
BETÜL AŞÇI KİMDİR?
Yaklaşık 25 yaşlarında olan Betül Aşçı, İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ediyor.
Betül Aşçı'nın kardeşine zorla sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.
GÖZALTINA ALINDI!
Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.