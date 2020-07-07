Küçük çocuğa zorla sigara içiren Betül Aşçı kimdir? Neden sigara içirdi?

Betül Aşçı kimdir? Sorgulamaları gündemde arama motorları üzerinden çok fazla yapılmaya başlandı. Küçük yiğenine zorla sigara içirmesi ile gündeme gelen Betül Aşçı, küçük kız rahatsız olsa da devam etti, bir yandan da küfürler etti. Betül Aşçı'nın hayatı hakkındaki bilgilerin yanı sıra aldığı ceza da merak konusu oldu. İşte yaşananlar…

"BABAM SİGARA İÇİRMEZ, BEN İÇMEM"

Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı.

Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.



Görüntülerde kız kuzeninin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.