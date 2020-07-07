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    • 07.07.2020 16:54
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    Son dakika: Türkiye'den 'da dev hamle: Deniz Kuvvetleri tatbikata hazırlanıyor

    Son dakika haberine göre, , açıklarında yapacağı tatbikat için ilan etti. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, ve Çaka Bey olarak belirlendi.

    Deniz Kuvvetleri dev bir tatbikata hazırlanıyor

    , 'da gerilimin tırmandığı bir dönemde 'de harbe hazırlık eğitimi icra edecek.

    Libya açıklarında eğitim yapmak için ilan eden Türk Deniz Kuvvetleri, eğitim alanlarının adını Barbaros, ve Çaka Bey olarak belirledi.

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    Uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimlerde jetler ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesi denendi ve geliştirildi.

    17 uçak ve 8 savaş gemisiyle Doğu Akdeniz'de hava ve deniz sahasını kapatan , bölgede hakim güç bir kez daha ortaya koydu.


    11 HAZİRAN'DAKİ TATBİKAT SES GETİRDİ
    Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

    Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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