



Vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde kullanmak üzere taşıyarak getirdikleri içi su dolu damacana ve bidonların olduğu görüldü. Öte yandan Şile halkı sularının ne zaman akmaya başlayacağını bilmediklerini, kendilerine açıklama yapılmadığını iddia etti.

Şile'de musluklardan su akmaması ve vatandaşların kuyruğa girerek doldurdukları bidonlardaki suyu kullanması, 1990'lı yıllardaki ve önceki yıllardaki İstanbul'u akıllara getirdi. Şileli vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda İBB'ye tepkilerini dile getirdi.